警察によりますと、24日午前11時20分ごろ山形県鶴岡市荒俣でクマが目撃されました。場所は中荒俣公民館から南に約500メートルの付近です。クマは既にその場を離れていますが、付近に潜んでいる可能性があるということです。 鶴岡市などが付近の住民などに注意を呼び掛けています。