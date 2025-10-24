鶴岡市によりますと24日午前11時25分ごろ、山形県鶴岡市羽黒町黒瀬でクマが目撃されました。現場は鶴岡市立貴船保育園から北におよそ350メートル付近です。クマは発見されておらず付近に潜んでいる可能性があるとしています。 市が外出の際に注意するよう呼び掛けています。