È©¿§¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿²ÎÉ±¤Î°áÁõ¤¬¡Ö¤¨¡¢ÉþÃå¤Æ¤Ê¤¤⁉¡×¤ÈÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£18¡¢19Æü¤ËÅìµþ¡¦µþ²¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡ÖKODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 ¡ÁDe-CODE¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¸öÅÄÐÔÌ¤(42)¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸°áÁõ¤ÏÈ©¿§¤Î¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥­¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Ë¹õ¤¤¾þ¤ê¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¤Û¤Ü²¿¤âÃå¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ¤Ë¸«¤¨¤ëÂçÃÀ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤ó¤³³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Âç