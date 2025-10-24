＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース2日目◇24日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞賞金総額2億円（優勝3600万円）のビッグトーナメントは、現在、第2ラウンドが行われている。先ほど、全選手が前半の競技を終えた。【写真】水色が似合いすぎてるミヤコレさん現在のトップには、前半に3つ伸ばしトータル8アンダーにした中村心と、メルセデス・ランキング1位に立つ佐久間朱莉が並んでいる。1打差の3位