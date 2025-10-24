1990年代にNBAを沸かせたスーパースター、スコッティ・ピッペン（米国）が自身のインスタグラムを更新。バスケットボールのコートで打ったアイアンショットで見事にゴールを決めたシーンを動画で公開した。【動画】本物!? それともAIによるフェイク!? ピッペンのアイアンショット【本人のInstagramより】ボールをセットしたのはセンターラインの後方。3ポイントラインの近くなので、ゴールまでは20メートルほどだろうか。打ち抜か