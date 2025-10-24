静岡県側の富士山2合目にある屋外スキー場、「イエティ」が10月24日、全国で1番早くオープンしました。 【写真を見る】日本一早い屋外スキー場のオープンで初すべりを楽しむ人たち 「日本最速 イエティ オープン」 静岡県裾野市にある「スノーパークイエティ」は、日本で最も早くオープンする屋外スキー場として知られ、2025年で27年連続日本一となりました。 オӦ