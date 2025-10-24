タレントの藤田ニコル（27）が23日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。下積み時代の苦労を語った。下積み時代に大変だったことを聞かれた藤田は、「ずっと雑誌やってたんで、中学生の頃に初めて連載をもらった。でも人気がなかったんでモノクロページだったんですよ」と告白。「体重を毎月載せられていた」と明かし、スタジオを驚がくさせた。藤田が「体重がマイナス5キロを達成したらカラーページ