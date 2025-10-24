タレント今田耕司（59）が24日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。アーティストにある要望を訴えた。リスナーからのメールで「最近ライブに行きましたか？」と質問を受けた。今田は「音楽の。俺行ってないんちゃうかな、全然」と思い返すと、「初めて行くライブとかで、曲聞きに来たのにMC長いなあって」とライブで残念に思う要素を語った。アシスタントの良原安美アナ