Ｊ１京都サンガはこのほど、２５日の鹿島戦（サンガスタジアムｂｙＫＹＯＣＥＲＡ）で、公益財団法人日本漢字能力検定協会とコラボした「サンガ漢検（ミニテスト）」を開催することを発表した。両者は昨年１０月、青少年の健全育成ならびに生涯学習の振興に貢献することを目的に、包括連携協定を締結。その取組の一環として、今回は選手にちなんだ漢検や「缶バッジワークショップ」を行う。首位・鹿島を勝ち点５差の３位で追う