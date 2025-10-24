【お文具といっしょ】 10月24日受注開始 【拡大画像へ】 エンスカイは、10月24日より「お文具といっしょ」グッズを郵便局のネットショップで受注販売を開始した。 ラインナップは「切手+ポストカードセット」、「日付印（全2種）」、「スタンプ台」の3種。3回にわけて受注を受け付ける。 □郵便局のネットショップ特設ページ 切手＋ポストカードセット セット