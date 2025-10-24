（写真：beauty-box / PIXTA）時代の変化に合わせて勉強法も変わります。その変化が子どもたちにプラスの影響を与えることもあれば、マイナスの影響を与えることも。時代の変化と子どもたちの学力の関係を、『ぼくたちはChatGPTをどう使うか: 14歳から考えるAI時代の学び』を上梓した西岡壱誠さんに解説してもらいます。最近学校現場に取材すると、先生たちから「最近の子どもたちは、学習意欲が低い」「授業への集中力が続かない