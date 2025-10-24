10月24日（現地時間23日、日付は以下同）。22日のヒューストン・ロケッツ戦を2度の延長の末に勝利した昨シーズンの王者オクラホマシティ・サンダーは、敵地ゲインブリッジ・フィールドハウスへ乗り込み、インディアナ・ペイサーズと対戦した。 この日は昨シーズンのNBAファイナルで最終第7戦まで競い合った両チームによるリマッチとなったのだが、サンダーはジェイレン・