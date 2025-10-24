10月24日、B1西地区所属の三遠ネオフェニックスは、19日の仙台89ERSで負傷したダリアス・デイズが右大腿二頭筋腱損傷と診断されたことを発表。同日付でインジュアリーリストに登録した。 現在26歳のデイズは、201センチ111キロのパワーフォワード。ルイジアナ州立大学卒業後の2022－23シーズン、ドラフト外で契約を結んだヒューストン・ロケッツでNBA通算4試合に出場した。その後はGリ