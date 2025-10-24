TBS系金曜ドラマ『フェイクマミー』(毎週金曜22:00〜)で黒木竜馬役を演じている向井康二(Snow Man)がこのほど、本作での役作りや共演者とのエピソードなどを語った。黒木竜馬役の向井康二『フェイクマミー』は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、子供の未来のため“母親なりすまし”という禁断の“フェイクマミー(ニセママ)”契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。大手