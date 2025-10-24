Image:Amazon.co.jp この記事は2025年10月5日に公開された記事を編集して再掲載しています。こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。 人類が永遠に追い求めている「良質な睡眠」のサポート手段として、睡眠に特化したイヤホンこと「寝ホン」があります。そこでおすすめしたいのが、9月25日に発売したAnker Soundcore（アンカー サウンドコア）の「Sle