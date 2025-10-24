ワールドシリーズ（WS）開幕を前日に控えた23日（日本時間24日）、MLB公式サイトは「ブルージェイズがドジャースを倒すには、オオタニとの2つの戦いに勝たなければならない」と題し、勝負の行方を左右するポイントを紹介した。 ■勝利に必要な「2つのバトル」 取材に応じたブルージェイズのジョン・シュナイダー監督は、ドジャースの大谷翔平投手について聞かれると「彼は普通の人に