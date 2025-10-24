ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ê54¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¹âÈª½¼´õ¡Ê33¡Ë¡¢Áê³Ú¼ù¡Ê30¡Ë¡¢¿ùºé²Ö¡Ê28¡Ë¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¿¤¨¤µ¤óÈþ¤·¤¤¡×ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡õ¡ÈÄ¹½÷&¼¡½÷&»°½÷¡É¤È¤Î²û¤«¤·¤¤4¥·¥ç¥Ã¥ÈÌÚÂ¼¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÇòÌµ¹¤»Ñ¤ÎÁê³Ú¤È¹õÎ±Âµ»Ñ¤ÎÌÚÂ¼¤òÃæ¿´¤Ë4¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¹âÈª¤È¿ùºé¤â¿¶¤êÂµ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë