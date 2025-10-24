●『SPY×FAMILY』フォージャー家キャストからあふれる“ファミリー”感 10月4日から放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season 3で、フォージャー家を演じる江口拓也・種崎(※「崎」は「たつさき」)敦美・早見沙織・松田健一郎にインタビュー。TVアニメシリーズ、そして劇場版でフォージャー家を演じてきた4人だが、アフレコ現場はまるで本当の家族のような温かい空気に包まれ、沈黙さえ心地良かったという。笑いにあふれるトークか