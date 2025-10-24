相続において土地は最も重要な資産の一つですが、その中でも「農地」は特別です。宅地や駐車場とは異なり、農地には「農業の維持」を目的とした厳格な法律(農地法)が存在します。そのため、自由に売ることができない相続しても農業を継ぐ意思が必要転用(宅地化)には許可が必要といった制約が数多くあります。相続時に何も考えずに手続きを進めると、名義変更すらできない、あるいは相続後に税金だけが重くのしかかるという事態も起