大阪府は、２０２６年度以降に３０億円以上かけて府立高校約１００校の教室をリフォームする方針を固めた。府独自の高校無償化や少子化の影響で公立離れが進む中、校舎の改修で魅力を高めたい考えだ。合わせて、府立支援学校約３０校でも実施する。既に一部で試験的に実施しており、吉村洋文知事が２４日、今夏にリフォームを行った府立泉陽高（堺市）を視察。真新しく明るい雰囲気の床や壁を確認した。府立高は施設の老朽化