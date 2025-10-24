プロゴルファーでタレントの東尾理子（49）が、23日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）にインタビューのVTRで出演。スタジオゲスト、夫の俳優石田純一（71）の家庭内の様子を話した。石田は千葉・船橋市で経営している焼き肉店に毎日勤務。家庭でも子どもの世話、皿洗いなどをしているという。「自分のことは全部自分でやっている」と負担をかけないようにしていることを話した