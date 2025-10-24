プロ野球ドラフト会議プロ野球ドラフト会議が23日に都内で行われた。明大では小島大河捕手、大川慈英投手、毛利海大投手、高須大雅投手、久野悠斗投手の5人の選手が吉報を持った。小島は西武1位、大川は日本ハム1位、毛利はロッテ2位で指名を受けたが、高須と久野の名前が呼ばれることはなかった。祝福と落胆が入り混じっていた。午後4時半ごろに中継モニターの前に集まった部員たち。志望届を出した選手以外は、それぞれ5人の