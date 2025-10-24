上品で洗練された着こなしを目指したい、ミドル世代の通勤コーデ。プチプラで揃えるなら、【GU（ジーユー）】から登場したボウタイブラウスが狙い目。高級感も華やかさも備わったボウタイ付きのブラウスは、大人の通勤服にぴったり。お手入れ楽ちんなイージーケア機能も付いており、秋の1軍として活躍しそうです。 顔まわりが華やぐボウタイがポイント 【GU】「ボウタイブラウスZ」\2,290（