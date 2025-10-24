º£Æü24Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¸½ºß¡¢´ØÅìÆîÉô¤Ë¤Ï¼å¤¤±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¿ô»þ´Ö¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ë¤¿¤á¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£µ¢Âð»þ´ÖÂÓ¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢±«¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Î½ê¤Ç¤ä¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ØÅìÆîÉô¤Ë±«±Àº£Æü24Æü¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ÆËÌÉô¤Ç¤ÏÆüº¹¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆîÉô¤Ç¤Ï¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ«¤«¤é¼å¤¤±«±À¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤ä¡¢ÀéÍÕ¸©¤ÎÆîÉô¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÔ¿´¼þÊÕ¤Ê¤É¤Ç¤â¼å¤¤