5人組の新ガールズポップグループ・Crisp Melo（クリスプ・メロ）がデビュー曲「w0w（ワウ）」を22日に配信リリースし、ミュージックビデオを公開した。【動画】Crisp Meloデビュー曲「w0w」ミュージックビデオグループ名の「Crisp」はエッジの効いた軽やかさや瞬間の輝きを、「Melo」はMelodyとMellowを掛け合わせた柔らかな包容力を意味し、パフォーマンスではキレのある存在感を、ファンとの時間では自然な優しさを届けるこ