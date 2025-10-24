弁護士の八代英輝氏が２４日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、元ＴＯＫＩＯの国分太一が日弁連に人権救済の申し立てを行ったことについて見解を述べた。国分側の代理人は、「いつ、どういう行為をハラスメントと認定したか明らかにされないことから、全く何もできない」と、スポンサーなどに謝罪などもできないといい、「答え合わせをしたい」と訴え。日テレ側と争うつもりはないとするが、現時点ではネットや報道による自身や家族