俳優の石田純一（71）が、23日深夜放送のテレビ東京系「じっくり聞いタロウ〜スター近況マル秘報告〜」（木曜深夜0時）に出演。「不倫は文化」の真相について話した。石田は96年、不倫相手といるところを写真週刊誌に撮られた。その時の発言が「不倫は文化」とされている。MCのネプチューン名倉潤（56）が「『不倫は文化』って言ったんですか？」と質問すると、「その言葉は、まさに同じ言葉は言っていないんです」と答えた。「不