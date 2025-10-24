ミケル・アルテタ率いるアーセナルが磨き続けてきた武器の1つがセットプレイだ。今季もその強みは健在で、先日行われたチャンピオンズリーグ・リーグフェーズ第3節のアトレティコ・マドリード戦でもセットプレイからのゴールがあった。英『Metro』はこれが短期決戦において非常に大きな武器と取り上げていて、アーセナルのCL制覇も現実的ではないかとの見方を示している。元リヴァプールDFで解説を務めるジェイミー・キャラガー氏