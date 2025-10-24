2026ワールドカップでも優勝候補の一角に挙げられるイングランド代表では、バイエルンFWハリー・ケインが絶対のエースだ。では、2番手センターフォワードは誰のものになるのか。英『Sussex World』は、ブライトンで渋い活躍を見せる34歳FWダニー・ウェルベックも候補者として面白いのではないかとの見方を示している。ウェルベックは昨季もプレミアリーグで10ゴール4アシストを記録したが、今季も8試合で4ゴールと好調だ。周囲を活