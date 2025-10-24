マンチェスター・シティ所属の元イングランド代表GKスコット・カーソンが、引退を表明した。カーソンはInstagramに「ゴールポストの間の素晴らしい旅を経て、グローブを脱ぐときが来ました」と投稿。「サッカーは私にすべてを与えてくれました。思い出、友情、そして決して忘れることのできない瞬間。これまでの道のりをともに歩んでくれたチームメイト、コーチ、ファン、そしてクラブの皆さんに感謝します。本当に光栄です」リー