23日（現地時間）、バイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラが屋外で個別トレーニングを行った。同選手は今年6月にアメリカで行われたクラブワールドカップ2025の準々決勝パリ・サンジェルマン戦でジャンルイジ・ドンナルンマ（現マンチェスター・シティ）と交錯し、左足首の脱臼と腓骨骨折という重傷を負っていた。負傷後に行った緊急手術は成功したものの、シーズン前半での復帰は絶望的と見られていた。しかし、ムシアラは2