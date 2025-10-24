イーロン・マスク氏が率いる宇宙開発企業のSpaceXは、衛星インターネットサービスのStarlinkを世界各地で展開しています。SpaceXの事業運営担当ヴァイスプレジデントのローレン・ドレイヤー氏が、ミャンマーで詐欺に使われたと疑われるStarlink端末2500台超を無効化したと発表しました。SpaceX complies with local laws in all 150+ markets where @Starlink is licensed to operate. SpaceX continually works to identify viola