ÇµÌÚºä46¡¦¾¾ÈøÈþÍ¤¤¬¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÇµÌÚºä46¡¦¾¾ÈøÈþÍ¤¡ÛÇ¯Æâ¤Ç¤ÎÂ´¶È¡¦°úÂà¤òÈ¯É½¡Ö¤â¤¦Á´¤Æ¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Ê¤È¿´¤ÎÄì¤«¤é¸À¤¤ÀÚ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡×¾¾Èø¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÊÌ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¾¾ÈøÈþÍ¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤Ç¤¹¡£40ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÇµÌÚºä46¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ 