【モデルプレス＝2025/10/24】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」より、7人の出演者が、ドラマ公式Twitterにて発表された。【写真】26年度前期朝ドラ「風、薫る」出演者7人発表◆「風、薫る」多部未華子・丸山礼・研ナオコら7人の新キャスト発表同作は明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディ