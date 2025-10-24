´ôÉì¸©Í¬ÈåÀîÄ®¤Î»³Ãæ¤Ç½÷À­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢Æâ±ï¤ÎÉ×ÉØ¤¬»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢½÷À­¤ÏÃË¤È²ñ¤¦Ä¾Á°¤Ë¸½¶â30Ëü±ß¤ò°ú¤­½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ôÉì»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¦Î©²Ö¹ÀÆóÍÆµ¿¼Ô(55)¤ÈÆâ±ï¤ÎºÊ¡¦¿À¸¶Èþ´õÍÆµ¿¼Ô(36)¤ÏµîÇ¯12·î¡¢´ôÉì¸©µÚ¤Ó¤½¤Î¶á¤¯¤Ç¡¢´ôÉì¸©²Ä»ù»Ô¤ÎÌîÂ¼²Ö¿¥¤µ¤ó(Åö»þ33ºÐ)¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢24ÆüÄ«¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤Ï2¿Í¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£