東海地方の山では、紅葉は遅れているものの、色づき始めています。この土日は、お出掛けにはあいにくの空模様になりそうです。三重県南部を中心に大雨の恐れがあります。今後の情報にご注意ください。秋晴れ続かず今日24日は再び曇りや雨に今日24日、東海地方は、東寄りの湿った空気が流れ込んでいます。このため、朝から雲が多く、弱い雨の降っている所があります。晴れているのは、岐阜県の飛騨地方など一部の地域です。夜にか