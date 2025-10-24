CBCテレビの異色バラエティー番組『ハートフルワールド』の25日放送回（後4：30〜5：00※CBSローカルエリア）は、「京都・紙屋川砂防ダム」後編を届ける。【動画】京都・紙屋川砂防ダムの人々がついに語る…想像を超えるハートフルに（予告編）ソープランド街、ドヤ街、ホームレスが暮らす河川敷まで、ディープな場所をディレクターが1人で取材し、“ハートフル”を探すドキュメンタリー番組。不定期放送ながら話題で、今回