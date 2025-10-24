ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÊª²Á¹âÆ­¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤ëº£Æü¤³¤Îº¢¡£¤½¤ÎÇÈ¤Ï¡È¹ñÌ±¿©¡É¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¤â²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤½¾¶È°÷¡¢¸¶ºàÎÁ¤ä¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¤Î¹âÆ­¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¸þ¤±¤¿²Á³ÊÀßÄê¡Ä¡£¡ÖÄ¹¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤­¤¿¡ã1000±ß¤ÎÊÉ¡ä¤â¤¹¤Ã¤«¤êÊø¤ìµî¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢Á´¹ñ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤ÙÊâ¤¯¥é¡¼¥á¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î°æ¼êÂâÄ¹¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î°æ¼êÂâÄ¹¤Î¿·´©¡Ø¥é¡¼¥á¥ó°ìÇÕ¤¤¤¯¤é¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡Ù¤«¤é¡¢º£¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò¼è¤ê´¬¤¤