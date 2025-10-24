大リーグ機構（MLB）は23日（日本時間24日）、公式インスタグラムを更新。ドジャースの大谷翔平投手（31）がトロントのロジャーズ・センターで行ったワールドシリーズ（WS）開幕前日会見に“乱入”したロイヤルズのビンセント・パスクアンティノ内野手（32）とのやりとりを動画付きで投稿し、世界中からの多くの反応を集めている。大谷の生の声を聞くためブースの周りに集結した報道陣。その中にパスクアンティノは紛れ込んだ