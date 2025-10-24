中国のバイオ製造産業の総規模はすでに1兆元（約21兆円）に迫っており、発酵生産能力は世界の70％以上を占めていることがこのほど、湖南省常徳市で開催された「バイオの無限な可能性未来を導く製造」をテーマとするバイオ製造科学技術イノベーションフォーラムへの取材で分かった。工業・情報化部消費品工業司の何亜瓊司長はフォーラムで、「競争力を備えた複数のバイオ製造産業集積地が着実に成長・拡大している」と述べた。科技