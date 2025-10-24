ÃçÎÉ¤¯¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¦¥´¥ë¥Õ¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë61ºÐ½÷Í¥¤¬¥È¥Ã¥×¥×¥í¤È¤Î½÷»Ò²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½÷»Ò²ñ²ñÏÃ¤Ë¿Ô¤­¤ë»ö¤¬¤Ê¤¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤·Á°¸þ¤­¤Ê²ñÏÃ¡¢¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤º¼«Ê¬¤â´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹âÅçÎé»Ò¡£21Ç¯¤Ë°ìÈÌÃËÀ­¤È·ëº§¤·¡¢ºòÇ¯ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»14¾¡¤ò¸Ø¤ëÍ­Â¼ÃÒ·Ã(37)=·§ËÜ¸©½Ð¿È¡¢Æ±À¤Âå¤ÇÆ±2¾¡¤Î¸¶¹¾Î¤ºÚ(37)¤é¤ÈÊÂ¤ó¤À4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢