ビジャレアルがラ・リーガの運営に強い不満を示した。クラブは現地12月20日にアメリカのマイアミでラ・リーガ第17節のバルセロナ戦を開催予定だった。だが、10月21日にラ・リーガから突然、中止が通達された。問題視しているのは、そのタイミングだ。クラブの公式サイトによると、中止が伝えられたのは、21日のチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第３節のマンチェスター・シティ戦の直前。試合開始の数分前に電話で知