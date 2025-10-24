TOKYO FMで放送中の『FM EVA 30.0』（毎週土曜後10：30分〜）は、10月に30周年を迎えたアニメ『エヴァンゲリオン』シリーズと、同じく開局55周年を迎えたTOKYO FMがコラボレーションして届ける特別番組を放送する。【写真】仕草が色っぽい…伏し目で笑顔をみせる壇蜜10月25日の放送では、主人公・碇シンジ役の声優・緒方恵美 と、かねてより緒方のファンである壇蜜の初対談が実現。作品を通して互いの思いや“エヴァ愛”を語