¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥æ¥¿¶ä¹ÔÁª¼ê¸¢Âè1Æü¡Ê2025Ç¯10·î23ÆüÊÆ¥æ¥¿½£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¡¼¥È¡¦¥ê¥¾¡¼¥ÈGC¡á7421¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼71¡ËÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüË×¤Î¤¿¤á¥µ¥¹¥Ú¥ó¥Ç¥Ã¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½ç°Ì¤Ï»ÃÄê¤Ç¡¢¶âÃ«Âó¼Â¡Ê27¡áSOMPO¤Ò¤Þ¤ï¤êÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï5¥Û¡¼¥ë¤ò»Ä¤·¤Æ4¥¢¥ó¥À¡¼¤Î12°Ì¤À¤Ã¤¿¡£6¥Û¡¼¥ë¤ò»Ä¤·¤¿ÂçÀ¾³¡ÅÍ¡Ê27¡áZOZO¡Ë¤Ï3¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç21°Ì¡£µ×¾ïÎÃ¡Ê23¡áSBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤Ï74¤Ç²ó¤ê¡¢111°Ì¤È½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¥È¥ë¥Ó¥ç¥ë¥ó¡¦