Amazonが業務に携わるロボット・AIの新技術として、複数のロボットアームを協調させて荷物を扱う「Blue Jay」、AIを活用して施設内の作業割り振りやトラブルを解決する「Project Eluna」を発表しました。事前報道では「50万人の従業員をロボットに置き換える計画」と報じられていましたが、Amazonは「私たちは雇用を奪ってきたのではなく、増やしてきた企業だ」と反論しています。Amazon’s new robot Blue Jay capable of moving