ＮＨＫは２４日、女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブルヒロインを務める、２０２６年度前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「風、薫る」の第５次出演者発表を行った。追加キャストとして明らかになったのは、多部未華子、郄嶋政宏、二田絢乃、中田青渚、井上向日葵、丸山礼、研ナオコの７人。“鹿鳴館の華”と呼ばれた、時代を象徴する貴婦人・大山捨松（おおやま・すてまつ）を演じる多部は、自身がヒロインを務め