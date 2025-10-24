お笑いコンビ「ファイヤーサンダー」の粼山祐（34）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。元「仮面女子」でタレントの上下碧（30）との結婚を発表した。「結婚しました！これからも頑張ります！」とつづり、上下とのツーショットを投稿。続く投稿に「証人はヒコ姉に書いてもらいました！」とつづり、婚姻届を手にしたお笑いタレントヒコロヒーの写真アップした。上下もXを更新し、「このたび、ファイヤーサンダーの