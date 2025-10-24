NHKは24日、2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」の新たな出演者を発表。多部未華子（36）郄嶋政宏（59）二田絢乃（29）中田青渚（25）井上向日葵（28）丸山礼（28）研ナオコ（72）が出演する。文明開化が進むもまだ女性の職業が確立されていない明治時代。看護の世界に飛び込み日本初の「トレインドナース」と呼ばれた大関和（ちか）と鈴木雅（まさ）をモチーフにした2人の女性の活躍を描くバディ劇。見上愛と上坂