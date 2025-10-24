主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。10月23日（木）に放送された第2話では、ついに車イスキャスター・倉持真人（山本耕史）の実父である磯貝信吾（竜雷太）を殺害した犯人が判明。さらに、磯貝にまつわる意外な真相が明らかになった。（※以下、第2話のネタバレがあります）【映