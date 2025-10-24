大阪の主要な交通事業者8社（Osaka Metro、近鉄、京阪、南海、阪急、奈良交通、和歌山バス、JR西日本）が連携し、スマートフォンから購入・利用できる「ONE KANSAI QR乗車券」を2025年11月1日（土）に発売します。この商品は、スマートフォンで購入しQRコードを改札機にかざして乗車できるデジタル乗車券で、大阪スマートアクセスパス、奈良、京都、和歌山という4つの種類のチケットが発売になります。関西の主要交通8社が連携した